حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 26 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة جيدة، وتكون غزيرة أحيانا على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و36 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى جيدة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار جيدة ومن المتوقع أن تكون غزيرة أحيانا على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية.