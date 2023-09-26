السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد متوسط سعر الدولار إلى 4.88 دينار مقابل 4.87 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.17 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.95 دينار مقابل 5.96 دينار أمس.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وارتفع سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار أمس، وانخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.

وحافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.17 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.