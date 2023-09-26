«البحث الجنائي» الجفرة يكتشف وقائع تزوير واختلاس بمستشفى في هون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قسم البحث الجنائي في الجفرة اكتشاف عمليات تزوير واختلاس أموال في مستشفى عافية بمدينة هون.

تعود بداية الواقعة إلى شكوى مواطن من الاستيلاء على أموال مستخلصات شهرية لشركة عملت في المستشفى بناء على عقد مبرم بينهما منذ سنتين، حسب بيان القسم على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

اكتشاف وقائع التزوير والاختلاس

وفتح القسم تحقيقا في الشكوى، ليتضح أن الجناة استخدموا شركة أخرى تحمل الاسم نفسه، مع اختلاف بالحرف الأول فقط، واستولوا من خلالها على مبالغ شهرية وصلت إلى 290 ألف دينار خلال ستة أشهر.

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وأظهرت التحقيقات تعاون المتهم الأول، مدير الشركة المزيفة، مع موظفين بالإدارة السابقة للمستشفى لتنفيذ جريمته، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، أحيلت القضية إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه إضافة إلى مدير المستشفى السابق ومدير إدارة الشؤون الفنية.