شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يصل البنك الدولي درنة؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، ملابسات مطالبة «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» من البنك الدولي المساعدة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا.

وطلب وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك خبرة ومساعدة البنك الدولي في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة هي: تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة، بحسب وثيقة جرى تداولها على موقع «فيسبوك».

- حكومة الدبيبة تطلب دعم البنك الدولي في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة

ويحاول البرنامج تفسير بعض الغموض الذي يكتنف هذا الملف، وهل يستجيب البنك الدولي لطلب حكومة الدبيبة، وما الخطوات المفترضة، خاصة أن هذا الطلب هو سابقة أولى من نوعها في تاريخ البلاد، وهل ثمة خطة واضحة المعالم لإعادة الإعمار، ومن قبلها كيف يجرى تقييم الأضرار؟

يشارك في النقاش كل من أستاذ المحاسبة بأكاديمية الدراسات العليا أبوبكر بلقاسم، نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق راشد السعيطي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك