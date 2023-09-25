الدبيبة وباتيلي يناقشان آلية تنسيق الجهود الدولية والأممية لمعالجة أوضاع المناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي «آلية تنسيق الجهود الدولية والأممية لمعالجة الأوضاع في جميع المناطق المنكوبة التي اجتاحتها الفيضانات والسيول»، قبل أسبوعين وفق منصة «حكومتنا».

والتقى الدبيبة مع باتيلي بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اليوم الإثنين، بحضور رئيس الفريق الحكومي للجنة الطوارئ والاستجابة السريعة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وعضو الفريق الحكومي محمد حمودة.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله بحث الأوضاع في مدينة درنة والمناطق المنكوبة في شرق البلاد، التي اجتاحتها الفيضانات المدمرة في 10 سبتمبر الجاري وخلَّفت آلاف الضحايا وأضرار فادحة في الممتلكات.

وأضافت منصة «حكومتنا» أن الفريق الحكومي للجنة الطوارئ والاستجابة السريعة استعرض خلال الاجتماع الجهود التي قام بها في مدينة درنة وجميع مدن ومناطق الجبل الأخضر لمواجهة هذه الأزمة، وتقديم المساعدات للمتضررين.