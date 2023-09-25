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فاتورة اقتصادية باهظة لكارثة درنة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 06:45 مساء
فاتورة اقتصادية باهظة لكارثة درنة (فيديو)
آثار الدمار جراء السيول والفيضانات في درنة (لقطة مثبتة من فيديو قناة الوسط)
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سلط تحقيق لقناة «الوسط» (Wtv)، الضوء على الفاتورة الاقتصادية الباهظة التي تركتها كارثة السيول والفيضانات في مدينة درنة، بسبب الدمار الهائل لأحياء سكنية بأكملها.

وبينما من المبكر تقدير حجم الخسائر في درنة، فإن التقديرات الأولية توحي بأضرار ضخمة قد تحتاج إلى مليارات الدينارات ومدى زمني لإعادة الحياة لمدينة بأكملها، بحسب الخبير الاقتصادي علي الصلح.

أما الخبير الاقتصادي محسن دريجة فيرى صعوبة تحديد قيمة الأثر الذي تركته الكارثة، بالنظر إلى أن الفقد كان كبيرًا ويتعلق ببنية تحتية والممتلكات الخاصة.

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خبير: الاقتصاد الليبي لن يتأثر بكارثة درنة
ويذهب الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي إلى أن القطاع السياحي في ليبيا بأكملها سيتأثر كثيرًا، باعتبار أن تلك المنطقة من نقاط الجذب السياحي، لكنه يشير إلى أن بُعد المنطقة المتضررة عن البنية الأساسية لقطاع النفط والغاز يعني أن الاقتصاد الليبي لن يتأثر بشكل كبير؛ وهو ما يدعم عملية إعادة الإعمار.

وغمرت الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار اجتاح البحر الأبيض المتوسط على طول الساحل الشمالي الشرقي، عدة مدن ليبية ما تسبب في مصرع الآلاف؛ حيث كانت مدينة درنة الساحلية، التي يسكنها نحو 90 ألف شخص، واحدة من أكثر المدن تضررًا من العاصفة.

وتشير التقديرات الأولية لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) إلى أن 3100 مبنى في درنة تضرر بسبب تدفق المياه التي دمرت الطرق وجرفت أحياء بأكملها إلى البحر.

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