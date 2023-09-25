وفد أممي يزور البيضاء للوقوف على احتياجات المتضررين من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد من الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بلدية البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا، للوقوف على احتياجات المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت المنطقة وخلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

واستقبل عميد بلدية البيضاء صفي الدين إدريس هيبة، صباح اليوم، وفد الأمم المتحدة برئاسة المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت غانيون، رفقة ممثل عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لتقييم الكوارث «UNDAC».

احتياجات المتضررين من أزمة الفيضانات

وأوضح المجلس البلدي البيضاء عبر صفحته على «فيسبوك» أن الزيارة تأتي ضمن الجولة التي يقوم بها الفريق التابع للأمم المتحدة في المناطق المتضررة بالجبل الأخضر، وذلك «للوقوف على أهم متطلبات الأزمة في الإسكان والإعاشة والترميم وإعادة الإعمار».

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وأضاف المجلس أن عميد البلدية أكد للوفد الأممي أن «حجم الأزمة خلّف أضرارًا جسيمة ويتطلب جهودًا محلية ودولية خاصة في جانب الإعمار والاستشارات الفنية»؛ فيما أكد الوفد الزائر «أن الأمم المتحدة ستسعى لتقديم الخدمات عبر المنظمات التابعة لها، كلا حسب اختصاصها».

التواصل بين بلدية البيضاء والأمم المتحدة

ونوه المجلس بأن «التواصل سيكون مستمرًا ومباشرًا ما بين منظمات الأمم المتحدة والسلطة المحلية المنتخبة المتمثلة في المجلس البلدي البيضاء برئاسة عميد البلدية صفي الدين إدريس هيبة».

وتعد مدينة البيضاء من المدن التي شهدت أضرارًا بالغة جراء الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا وخلَّفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين فيما لا تزال فرق محلية ودولية تباشر عمليات البحث وانتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض والركام ومياه البحر وسواحل المنطقة.

زيارة وفد الأمم المتحدة إلى بلدية البيضاء، الإثنين 25 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)

زيارة وفد الأمم المتحدة إلى بلدية البيضاء، الإثنين 25 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)

زيارة وفد الأمم المتحدة إلى بلدية البيضاء، الإثنين 25 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)