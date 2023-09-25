رئيس «الصليب الأحمر» يطلع اللافي على جهود البعثة في أزمة الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا يان فريد، خلال لقائه مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إحاطة شاملة عن جهود ومساهمات البعثة منذ وقوع الكارثة الإنسانية التي خلَّفتها الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» وتسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات بمناطق شرق ليبيا قبل أسبوعين.

وناقش اللافي مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، صباح اليوم الإثنين، الوضع الإنساني والإغاثي في مدينة درنة، والمدن المتضررة الأخرى جراء الفيضانات والسيول بشرق ليبيا.

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مساهمات الصليب الأحمر في أزمة الفيضانات

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن رئيس البعثة الدولية قدم للافي «إحاطة شاملة عن جهود ومساهمات البعثة منذ وقوع الكارثة، موضحًا حجم المساعدات والعمل الذي قامت به بالمشاركة مع الهلال الأحمر الليبي، من خلال توفير معدات الإنقاذ وانتشال الجثامين، وتقديم الاستجابة السريعة وتوفير الدعم التقني المطلوب لفرق الإنقاذ المحلية، لمساعدة المتضررين، ودعم المتطوعين الذين تنادوا من كل أنحاء ليبيا، لمساعدة إخوانهم في المدن المتضررة».

بدوره، أشاد اللافي بالاستجابة السريعة للبعثة الدولية للصليب الأحمر، وشريكها المحلي جمعية الهلال الأحمر، وجميع المتطوعين، الذين كانوا من أوائل من ضحوا بأنفسهم للاستجابة لهذا العمل الإنساني، مرحبًا بجهود المنظمات والمؤسسات الدولية التي أسهمت بما تستطيع لأجل التخفيف من حجم الكارثة.