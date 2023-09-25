سفير يونسكو السابق: تقييم أضرار «دانيال» في المواقع الأثرية صعب بسبب نقص التمويل

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير يونسكو السابق بليبيا، الدكتور حافظ الولدة، إن مصلحة الآثار تفتقد المواد اللازمة لحماية المواقع الأثرية بشكل مناسب، ولا تستطيع بسبب نقص التمويل تحديد مدى الأضرار في تلك المواقع بالمناطق التي تعرضت للعاصفة «دانيال».

وأضاف الولدة، في مداخلة ضمن تغطية خاصة حول كارثة درنة لقناة «الوسط» أمس الأحد، أن الفيضانات تسببت في مشكلات كبيرة بالمواقع الأثرية حسب شهود عيان، وجرفت أجساما من المواقع، وألحقت أضرارا بالأساسات، وجدران عديدة في هياكل الأماكن الأثرية.

الأضرار تظهر بشكل أوضح بعد جفاف المياه

وتابع أن الأضرار التي تعرضت لها المواقع ستظهر بشكل أوضح بعد جفاف المياه. كما أن عديد القطع الأثرية تعرضت للعوامل الجوية.

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وأوضح أنه لا يزال يجرى التقييم الكامل لحجم الأضرار، واليوم نستطيع تحديد الأضرار التي حدثت ظاهريا، لكن الأضرار البعيدة صعب تحديدها حاليا.

وأشار الولدة إلى أنه يجب طلب بعثة تقييم دولية، لمعرفة تأثير العاصفة على المواقع الأثرية، الظاهرة والمخفية، ويجب تزويدها بالمواد التي تحتاجها. كما طالب الولدة بوجد قوات أمنية في المواقع الأثرية.

وفي ختام مداخلته، تحدث سفير يونسكو السابق بليبيا عن مواقع أخرى متضررة في سوسة والنطرون وطلميثة وقورينا، وغيرها من المناطق الريفية، مشددا على أن العملية كبيرة جدا. لذلك، فإن إرسال بعثة تقييم دولية أمر ضروري جدا وعاجل.