الحماية المدنية الجزائرية: انتشال 272 جثمانا منذ بدء عمليات الإنقاذ في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة الحماية المدنية الجزائرية، انتشال 272 جثة في درنة منذ بداية عمليات الإنقاذ على خلفية الفيضانات العارمة التي اجتاحت الشرق الليبي وأودت بحياة الآلاف. وأشارت الهيئة في بيان مقتضب، أمس الأحد، إلى «انتشال 30 ضحية متوفاة».

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ويوم الخميس الماضي، انطلق فريق الحماية المدنية الجزائرية الثاني لاستبدال فريق الحماية المدنية الموفد إلى مدينة درنة لمواصلة عمليات الإنقاذ والإغاثة الجارية في المدينة المنكوبة مع فرق محلية ودولية. وسيرت الجزائر يوم 12 سبتمبر الجاري، جسرا جويا من ثماني طائرات عسكرية كبيرة، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى ليبيا لمواجهة تداعيات العاصفة المدمرة.

آخر حصيلة لضحايا «دانيال»

ووفق الأرقام المسجلة والمؤكدة لدى وزارة الصحة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، فقد بلغ إجمالي الضحايا حتى الآن 3868 حالة وفاة، حسبما أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ محمد الجارح في مؤتمر صحفي أمس الأحد، وجرى تشكيل فريق لاستقبال الجثث المنتشلة حاليا، وفريق آخر لحصر المدفونين سابقا، وشدد الجارح على أن عملية الفرز والتدقيق ما زالت مستمرة من غرفة الطوارئ وأن عدد الضحايا قابل للارتفاع بشكل كبير.

من عمليات انتشال الجثث في درنة. (هيئة الحماية المدنية الجزائرية)

من عمليات انتشال الجثث في درنة. (هيئة الحماية المدنية الجزائرية)

من عمليات انتشال الجثث في درنة. (هيئة الحماية المدنية الجزائرية)