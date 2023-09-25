المقريف: تأهيل نفسي لطلاب المناطق المتضررة من «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الدكتور موسى المقريف إن إدارة الخدمة الاجتماعية والدعم النفسي بالوزارة أعدت برنامجا لعلاج طلاب المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال» من اضطراب ما بعد الصدمة وإعادة تأهيلهم نفسيا.

وأكد المقريف التزام الوزارة بخطتها الدراسية عدا في 15 بلدية تضررت مدارسها وستكون محل اهتمام من لجنة الخطة البديلة، التي تضع تصورا يُراعي الظروف الصعبة للطلاب، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستؤنفت الدراسة أمس الأحد، في مدارس خمس بلديات متضررة هي: القبة وردامة والمرج وجرس العبيد، والأبيار، وبها 34% من طلاب الأماكن المتضررة.

189 ألف طالب في البلديات المتضررة

وقال المقريف إن عدد الطلاب في البلديات المتضررة هو 189 ألفا و157 تلميذا يدرسون في 447 مؤسسة تعليمية، مشيرا إلى التوجيه السابق لمديريات التربية والتعليم بفتح الباب أمام طلاب الأماكن المتضررة دون شروط.

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فيما تُستأنف الدراسة الأحد المقبل في خمس بلديات أخرى متضررة، هي: درنة وأم الرزم والأبرق وسوسة وعمر المختار، بها 26% من إجمالي تلاميذ المناطق المتضررة.

وزار وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، مدرسة أكاليل للتعليم الخاص بحي الأندلس بطرابلس، حيث نظمت الوزارة، قافلة معونات تعليمية إلى درنة، وقافلة أخرى تضم متخصصين في الدعم النفسي ستتوجه إلى درنة الأسبوع المقبل.