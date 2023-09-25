بالصور.. «إنفاذ القانون» تنهي مهمتها في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دوريات إدارة إنفاذ القانون، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن عناصر الإنقاذ التابعة لها غادرت مدينة درنة، بعد أن أنهت مهامها لدعم جهود الإنقاذ والبحث نتيجة للسيول والفيضانات التي حلت بالمدينة.

وأشارت الإدارة في بيان إلى أن «الغرفة الأمنية المشتركة كرمت عناصر إدارة إنفاذ القانون، لجهودهم البارزة في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الضحايا داخل المناطق والأحياء المُتضررة».

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وفي وقت سابق، الأحد، أعلن جهاز المباحث الجنائية التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتشال 60 جثة من ضحايا كارثة العاصفة «دانيال» التي ضربت شرق البلاد، وذلك خلال ثلاثة أيام من جهود الإنقاذ.

آخر حصيلة لضحايا «دانيال»

ووفق الأرقام المسجلة والمؤكدة لدى وزارة الصحة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، فقد بلغ إجمالي الضحايا حتى الآن 3868 حالة وفاة، حسبما أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ محمد الجارح في مؤتمر صحفي أمس الأحد، وجرى تشكيل فريق لاستقبال الجثث المنتشلة حاليا، وفريق آخر لحصر المدفونين سابقا، وشدد الجارح على أن عملية الفرز والتدقيق ما زالت مستمرة من غرفة الطوارئ وأن عدد الضحايا قابل للارتفاع بشكل كبير.

عناصر من دوريات إدارة إنفاذ القانون عقب انتهاء مهمتها في درنة، 24 سبتمبر 2023. (الصفحة الرسمية للإدارة)

عناصر من دوريات إدارة إنفاذ القانون عقب انتهاء مهمتها في درنة، 24 سبتمبر 2023. (الصفحة الرسمية للإدارة)

عناصر من دوريات إدارة إنفاذ القانون عقب انتهاء مهمتها في درنة، 24 سبتمبر 2023. (الصفحة الرسمية للإدارة)

عناصر من دوريات إدارة إنفاذ القانون عقب انتهاء مهمتها في درنة، 24 سبتمبر 2023. (الصفحة الرسمية للإدارة)