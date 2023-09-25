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مسؤول أميركي: عدد قوات «فاغنر» لم يتغير في ليبيا وأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 25 سبتمبر 2023, 11:11 صباحا
مسؤول أميركي: عدد قوات «فاغنر» لم يتغير في ليبيا وأفريقيا
علم مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مسؤول أميركي أن أعداد مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية لم تتغير في أفريقيا، حيث تحتفظ بوجود قوي في ليبيا ومالي وبوركينا فاسو، في الوقت الذي يواصل فيه الكرملين بحث مصير المجموعة بعد مقتل قائدها يفغيني بريغوجين الشهر الماضي.

وذكر المسؤول، أمام مجموعة من المراسلين يسافرون صحبة وزير الدفاع الأميركي إلى أفريقيا، أن أعداد قوات «فاغنر» في ليبيا وأفريقيا مستقرة إلى حد كبير، كما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أمس الأحد.

وأشار إلى دلائل على محاولة المجموعة شبه العسكرية استغلال الانقلاب الذي شهدته النيجر، يوليو الماضي، لإنشاء موطئ قدم لها هناك.

وأضاف: «في النهاية، يبدو أن فاغنر تذهب إلى حيث توجد الأموال. عادة، هم يركزون على المناطق ذات الموارد الطبيعية، حيث ترغب القيادات في دفع ثمن الأمن، حرفيا المال... بعض الدول التي عقدت مثل تلك الصفقات مع فاغنر أخبرت الولايات المتحدة أنها نادمة على ذلك».

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لا تغير في علاقة «فاغنر» بالكرملين
في تلك الأثناء، يوضح المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة لم تلحظ أي تغير جذري في علاقة «فاغنر» مع الكرملين، أو إشارات على أن موسكو قد تسلمت عمليات المجموعة في القارة الأفريقية.

وقال: «يعكس هذا على الأرجح حقيقة أن الكرملين ما زال يقرر ما يمكن فعله مع المجموعة التي تتكون من قوات مرتزقة، بعد مقتل بريغوجين الذي تولى قيادتها لفترة طويلة».

وأضاف: «كانت هناك دلائل على خروج وفود عسكرية روسية رسمية إلى عديد الدول، لتفحص الأجواء حول ما إذا كانت القوات المسلحة الروسية الرسمية ستتاح لها فرصة العمل هناك أم لا».

وتابع: «لا يبدو أن هناك تغييرا كبيرا، واعتقد أن هذا يعكس عدم اليقين في موسكو بشأن ما يمكن فعله مع فاغنر، سواء مواصلة استخدامها كذراع غير رسمية للحكومة الروسية، أو تقويض عملياتها، أو استيعابها بطريقة ما، خصوصا بعد حدوث تغيير في القيادة، أو تسليمها إلى القيادة الخاصة لشخص آخر».

ولقي قائد مجموعة «فاغنر» بريغوجين مصرعه، أغسطس الماضي، حينما تحطمت مروحية خاصة كانت تقله قرب العاصمة موسكو، بعد شهرين تقريبا على محاولة انقلاب فاشلة دبرها ضد الكرملين.

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