نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الإثنين 25 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة غدا على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

•الرؤية جيدة وتكون متوسطة يوم الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت بسبب اضطراب البحر.

•السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد يتخللها خلايا من السحب رعدية أحيانا.

•رياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة وتصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2 متر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.