أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 25 سبتمبر 2023)

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.
واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.87 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وسعر اليورو عند 5.19 دينار، والجنيه الإسترليني عند 5.96 دينار.
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي
وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.30 مقابل 1.29 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، وانخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.55 دينار أمس. وحافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.17 ، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.
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