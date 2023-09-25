أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 25 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.87 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وسعر اليورو عند 5.19 دينار، والجنيه الإسترليني عند 5.96 دينار.