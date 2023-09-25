حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 25 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء معتدلة، اليوم الإثنين، على معظم مناطق الشمال، مع تكاثر السحب تدريجيا يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

ورجح المركز في نشرة الأحوال الجوية أن تكون الأمطار جيدة من مساء الغد على بعض المناطق.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون الفرصة جيدة من مساء الغد على بعض المناطق خصوصا المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى مصراتة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء تتكاثر السحب من حين إلى آخر اليوم على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الفرصة جيدة من مساء الغد على معظم المناطق الساحلية، ومن المتوقع أن تكون غزيرة أحياناً تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة على غدامس والحمادة والجفرة، جنوبية غربية على بقية المناطق تتحول الغد إلى شمالية شرقية ودرجات الحرارة القصوى لا تتجاوز 33 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة، وتتراوح بين 36 و40 درجة مئوية على بقية المناطق ثم تتراجع غدا.