  • Alwasat News
Atwasat

هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 سبتمبر 2023, 10:31 مساء
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
صورة لحالة الطقس نشرتها مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء على فيسبوك، الأحد 24 سبتمبر 2023
alwasat radio

توقعت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، اليوم الأحد، هطول أمطار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على مناطق الساحل الليبي.

وقالت المؤسسة، في بيان لها عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن سحبًا بحرية سوف تتوغل نحو السواحل الليبية، مصحوبة بأمطار خفيفة غالبًا إلى متوسطة، بينما قد تكون غزيرة محليًا عند ظهور الخلايا الرعدية خاصة بمناطق الجبل الأخضر، وأن يتراوح معدل الأمطار التراكمي بين 5 و 25 ملم.

مؤسسة رؤية: تأثير المنخفض على ليبيا ليس بالخطر
وطمأنت المؤسسة الجميع بأن تأثير المنخفض على ليبيا ليس بالخطر، مضيفة أنه يُعدّ حالة اعتيادية ليست استثنائية، متوقعة أن تعيق الأمطار جزئًيا فرق البحث عن المفقودين بساحل مدينة درنة.

وأكدت أن السيناريو المتوقع حسب آخر التحديثات هو تشكل منخفض جوي قطع بحوض المتوسط بين إيطاليا واليونان وليبيا، مشيرة إلى أن المنخفض قد يكون قوي الفاعلية، ويؤثر بالأمطار الغزيرة على اليونان وجنوب إيطاليا.

- مركز مناخي عن العاصفة «دانيال»: أنماط طقس «متطرفة» تنتظر المغرب العربي
- «سي إن إن»: السدود المتهالكة وغياب التحذير المبكر.. «مزيج قاتل» فاقم من كارثة العاصفة «دانيال»

تحذير مؤسسة رؤية قبل كارثة درنة
وفي 9 سبتمبر، قبل يوم من إعصار البحر المتوسط، أطلقت مؤسسة رؤية «إنذارا مبكرا»، أشارت خلاله إلى خطر محتمل لامتلاء سد وادي درنة، وما يعانيه طريق الوادي من انهيارات بسبب تشبع التربة بالمياه؛ داعية سكان الوادي إلى أخذ الحيطة والحذر، قبل وقوع الكارثة بعدها بساعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب

بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح

الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا

مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»
الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي

الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي
أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود
مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية

مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية
صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها

صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها
وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو

وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكوني يشيد بتعاطي الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمات المجتمع المدني مع كارثة درنة
الكوني يشيد بتعاطي الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمات المجتمع المدني ...
إيطاليا تمدد تدخل الطوارئ في ليبيا 6 أشهر وتخصص 5 ملايين يورو لدعم العمليات بالمناطق المنكوبة
إيطاليا تمدد تدخل الطوارئ في ليبيا 6 أشهر وتخصص 5 ملايين يورو ...
حماد يدعو جميع الأطراف والمؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إعمار درنة
حماد يدعو جميع الأطراف والمؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها ...
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة بالخارج
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة ...
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات الدولية
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
المزيد
شاهد: قناة «الوسط» تواصل تغطيتها الخاصة لتداعيات كارثة درنة
شاهد: قناة «الوسط» تواصل تغطيتها الخاصة لتداعيات كارثة درنة...
الدبيبة يوجه بمباشرة الصيانة الشاملة للمدارس المتضررة في المدن المنكوبة
الدبيبة يوجه بمباشرة الصيانة الشاملة للمدارس المتضررة في ......
خبير مناخي: «دانيال» إنذار لعواصف وأعاصير تهدد جميع دول البحر المتوسط (فيديو)
خبير مناخي: «دانيال» إنذار لعواصف وأعاصير تهدد جميع دول ......
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات الدولية
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات ......
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة بالخارج
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد ......
المزيد