هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، اليوم الأحد، هطول أمطار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على مناطق الساحل الليبي.

وقالت المؤسسة، في بيان لها عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن سحبًا بحرية سوف تتوغل نحو السواحل الليبية، مصحوبة بأمطار خفيفة غالبًا إلى متوسطة، بينما قد تكون غزيرة محليًا عند ظهور الخلايا الرعدية خاصة بمناطق الجبل الأخضر، وأن يتراوح معدل الأمطار التراكمي بين 5 و 25 ملم.

مؤسسة رؤية: تأثير المنخفض على ليبيا ليس بالخطر

وطمأنت المؤسسة الجميع بأن تأثير المنخفض على ليبيا ليس بالخطر، مضيفة أنه يُعدّ حالة اعتيادية ليست استثنائية، متوقعة أن تعيق الأمطار جزئًيا فرق البحث عن المفقودين بساحل مدينة درنة.

وأكدت أن السيناريو المتوقع حسب آخر التحديثات هو تشكل منخفض جوي قطع بحوض المتوسط بين إيطاليا واليونان وليبيا، مشيرة إلى أن المنخفض قد يكون قوي الفاعلية، ويؤثر بالأمطار الغزيرة على اليونان وجنوب إيطاليا.

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