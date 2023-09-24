حكومة الدبيبة: الإفراج عن رواتب متعثرة لـ23 ألفا و492 موظفا بقطاع التعليم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، الإفراج عن رواتب متعثرة منذ سنوات لـ23 ألفًا و492 موظفًا، بمراقبات وزارة التربية والتعليم.

وأفادت إدارة الميزانية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بالإفراج عن رواتب الموظفين المتعثرة منذ سنوات بمراقبة التعليم بالمناطق في شهر سبتمبر 2023، وذلك بعد إتمام عملية حصرهم.

- وزارة التربية والتعليم تعد قائمة بالمراقبات المستهدفة من الإفراجات المالية

- «الخدمة المدنية» تعلن بيانات المستهدفين بالإفراجات المالية بقطاع التربية والتعليم

وفي 29 أغسطس، أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مسعودة الأسود، إتمام عملية حصر عقود العمل المتعثرة مستوفية البيانات بالقطاع، وإعداد قائمة بالمراقبات المستهدفة من الإفراجات المالية، إيذانًا بانتهاء عمل اللجنة المكلفة لهذا الغرض من قبل رئيس الوزراء.

وقالت الأسود وقتها إن اللجنة المعنية حصرت العقود المستوفاة للبيانات والتي بلغت نحو 28 ألفًا و63 عقدًا، من أصل 53 ألفًا و214 عقدًا، في نحو 87 مراقبة، من مجموع 112 مراقبة.