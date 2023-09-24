الدبيبة: الأربعاء عطلة لمناسبة المولد النبوي والخميس إجازة من الرصيد السنوي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا باعتبار يوم الأربعاء المقبل 27 سبتمبر عطلة رسمية لمناسبة المولد النبوي الشريف.

ونص قرار الدبيبة رقم 407 لسنة 2023 على أن الأربعاء المقبل عطلة رسمية لمناسبة المولد النبوي الشريف في المؤسسات والمرافق العامة كافة، ومنح إجازة لجميع الجهات العامة يوم الخميس 28 سبتمبر تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف.

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وأشار القرار إلى مراعاة المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقًا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.