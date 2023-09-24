الصين تقدم 90 طنًا من المساعدات للمناطق المنكوبة شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت الصين 90 طنًا من المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا قبل أسبوعين وخلَّفت خسائر فادحة في الأوراح والممتلكات.

ووصلت اليوم الأحد مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي طائرة شحن صينية «محملة بمواد الإغاثة في حالات الكوارث وزنها 90 طنًا وقيمتها 30 مليون يوان صيني»، استلمتها جمعية الهلال الأحمر الليبي على ما أفادت السفارة الصينية في ليبيا.

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وأكدت السفارة في تصريح صحفي أن تبرع الحكومة الصينية جاء في إطار التضامن القوي مع الشعب الليبي خلال هذه اللحظة الصعبة من الكارثة الطبيعية المتمثلة في فيضانات غير مسبوقة اجتاحت مناطق شرق ليبيا، متمنية «لليبيا غدًا أفضل، وتعيش الصداقة بين الصين وليبيا».

يأتي ذلك في إطار التضامن الدولي واسع النطاق مع ليبيا إثر الفيضانات العارمة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، وأودت بآلاف الأشخاص ما بين قتلى وجرحى ومفقودين ونازحين في كارثة هي الأكبر في تاريخ البلاد.

وفد السفارة الصينية خلال تسليم شحنة المساعدات إلى الهلال الأحمر الليبي، الأحد 24 سبتمبر 2023. (الإنترنت)

وفد السفارة الصينية خلال تسليم شحنة المساعدات إلى الهلال الأحمر الليبي، الأحد 24 سبتمبر 2023. (الإنترنت)