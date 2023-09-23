«فورين بوليسي»: خطآن تسببا في كارثة درنة.. وعملية الإعمار ستكون مسيسة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

رجح مقال، نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، أن تكون إعادة الإعمار في درنة المنكوبة جراء العاصفة «دانيال» مسيسة إلى حد كبير، لافتا إلى تصريحات متضاربة من الأطراف الفاعلة في شرق وغرب البلاد بشأن تنظيم إعادة بناء المدينة.

وقال كاتبا المقال جيسون باك، وفريتي هوبارد إن ضعف الحكومة داخل ليبيا وغياب تطبيق القانون، وسوء الإدارة من قِبل المجتمع الدولي حول العاصفة «دانيال» المتوقعة، التي كان من الممكن تفادي تداعياتها، إلى كارثة إنسانية في درنة.

وجيسون باك، مؤلف كتاب «ليبيا والاضطراب العالمي الدائم»؛ أما فريتي هوبارد، فهو مدير العمليات الأمنية في «نورثكوت غلوبال سولوشنز».

وبدأت تتكشف حجم الكارثة بعد أسبوعين من الفيضانات العارمة التي ضربت درنة وأجزاء من شرق ليبيا، مع تقارير عن فقدان ما يصل إلى 11 ألف شخص، ومقتل قرابة 4 آلاف آخرين، وتشريد 30 ألف شخص. بينما كشفت صور الأقمار الصناعية دمارا شاملا، وآلاف الجثث العائمة في المدينة الساحلية.

تحقيقات غير مثمرة

وأعلن النائب العام إطلاق تحقيقات، لتحديد المسؤول عن الكارثة في درنة؛ لكن المقال، المنشور أمس الجمعة، رجح أن تنتهي التحقيقات بنتائج غير مثمرة، وأن يجرى حجب الأدلة الرئيسية، بالنظر إلى تورط النخب السياسية في شرق ليبيا وغربها.

كما توقع المقال أن تسعى الأطراف السياسية للسيطرة على السرد الإعلامي، وتعظيم أدوارها بدلا من أن تتحمل مسؤولياتها عن الكارثة، مشيرا إلى تجهيز «كبش فداء بالفعل، وهو عمدة بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي».

كما رجح أن تكون عملية إعادة إعمار درنة مسيسة إلى حد كبير، مشيرا إلى إعلان رئيس مجلس النواب تخصيص أكثر من ملياري دولار، وإنشاء لجنة طوارئ، لمعالجة الفيضانات، ليخرج نائبه بعد أيام قليلة ببيان مضاد، يشدد فيه على أن الآلية المستخدمة لإنشاء لجنة الطوارئ غير قانونية.

في الوقت نفسه، قالت التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية إنها توفر الأمن في أجزاء من درنة؛ في حين تدعي «القيادة العامة للجيش» أنها نجحت بالفعل في تأمين درنة. ومن المرجح أن يسعى كل منها لتأمين نصيبه من إعادة الإعمار، حسب المقال.

أخطاء فاقمت من كارثة العاصفة «دانيال»

اعتبر المقال الاهتمام العالمي بليبيا سطحيا وغير ثابت، في الوقت الذي تظل فيه أسباب الكارثة دون معالجة.

وأرجع الدمار الذي شهدته درنة إلى خطأين أساسيين: أولهما وضع السدين في المدينة، اللذين كانا بحاجة إلى صيانة عاجلة، على غرار باقي البنية التحتية في ليبيا، من طرق ومستشفيات وحقول نفطية وغيرها.

وعلى الرغم من تخصيص مبالغ ضخمة لترميم السدين، وتوكيل شركة تركية لهذا الغرض قبل العام 2011، فإنها لم تنه عملية الصيانة الضرورية. فخلال عامي 2012 و2013، جرى تخصيص مليوني دولار لترميم السدين. وفي العام 2020، خصصت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» 10 ملايين دولار لصيانة السدين، لكن دون توزيعها.

وجاء في المقال أن «الفساد المحيط بنظام خطابات الاعتماد في ليبيا حال دون الإفراج عن المخصصات المطلوبة لإصلاح السدود في درنة. اختصارا، الحكومة في ليبيا تدرك حاجة السدين للصيانة، وتملك الأموال اللازمة والعقود، لكنها لم تتحرك».

وأضاف: «يعكس هذا الخطأ خللا وظيفيا يتسم بضعف التنسيق بين أصحاب المصلحة. وفي درنة، لم تتمكن السلطات المؤسسية والحكومية والعسكرية والتنظيمية المتداخلة من حل مشكلة العمل الجماعي».

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رسائل متضاربة قبل العاصفة «دانيال»

الخطأ الثاني، حسب المقال، يتعلق بغياب الإجراءات الوقائية والتحذيرات من قِبل السلطات في المنطقة الشرقية. بينما لم يكن المدنيون مستعدين لحجم هذه الكارثة، إذ كانت رسائل السلطات التحذيرية التي سبقت العاصفة غير واضحة. ويبدو أن سكان درنة تلقوا رسائل متناقضة، مع فرض حظر في بعض المناطق، ومطالبة السكان بالبقاء داخل المنازل، بينما جرى إخلاء السكان من مناطق أخرى.

يعكس الخطأ الثاني الخطر الذي تمثله المعلومات الخاطئة المتداولة عبر الإنترنت، وتبرز حملة تضليل شابت الساعات القليلة التي سبقت الفيضانات. وقال الباحثان: «حتى عندما كانت الأزمة تتكشف، سعى الممثلون الرئيسيون إلى إعادة كتابة تاريخ الساعات التي سبقت الفيضانات. كانت وسائل التواصل الاجتماعي غارقة في التزييف والمعلومات المضللة حتى مع استمرار جهود الإنقاذ».

وتابعا: «متاهة المؤسسات شبه السيادية في ليبيا تعني أن البلاد بلا قانون أو نظام. كما تغيب لوائح بناء قابلة للتنفيذ، وبالكاد توجد أي خدمات طوارئ فعالة. لم يكن من الممكن أن ينشأ هذا الوضع إلا بسبب النظام العالمي المضطرب الذي يوجد فيه حلفاء الولايات المتحدة، مثل الإمارات وتركيا، على طرفي نقيض من الصراع، وحيث تغيب القيادة الغربية بشكل واضح في ليبيا».

وعرقل هذا الخلل مساعي منظمات الإغاثة الدولية لتوصيل المساعدات المطلوبة. وحتى قبل وصولها إلى ليبيا، واجهت هذه المنظمات مشكلات مربكة بسبب وجود حكومتين متنافستين. وقد أبلغت جهات الاتصال عن صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول. في حين اتهم مراقبون «القيادة العامة للجيش» بخلق اختناقات في المناطق المنكوبة، مما يهدد بفقد مزيد من الأرواح.