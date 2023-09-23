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أعمال مستمرة لتشغيل محطة كهرباء في آبار شيحة بدرنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 02:50 مساء
أعمال مستمرة لتشغيل محطة كهرباء في آبار شيحة بدرنة
فني بشركة الكهرباء أثناء العمل على صيانة المحطة المجرورة في منطقة آبار شيحة بدرنة. (شركة الكهرباء)
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قالت الشركة العامة للكهرباء إن الفرق الفنية التابعة لإدارة الجهد المتوسط لا تزال تقوم بأعمال ربط كوابل المحطة المجرورة آبار شيحة في درنة وتجهيزها للتشغيل.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم السبت، أنه جرى ربط الخلايا من جهة 30 كيلو فولت ببرج الشد من جهة شيحا وكذلك ربط كوابل 11 كيلو فولت بمحطة الخلايا وتجهيزها للربط على المحول.

محطة آبار شيحة تساهم في استقرار الكهرباء بدرنة
ولا تزال الفرق الفنية في انتظار نتائج تحليل الزيت لغرض الشحن والتحميل عليها، وفق البيان الذي أكد أن هذه المحطة المجرورة ستساهم في استقرار الشبكة بمدينة درنة بشكل كبير.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، إعادة التيار إلى مستشفى البياضة القروي من قبل فرقة مهندسي توزيع سرت، مؤكدة إعادة الكهرباء كذلك إلى مستشفى الأطفال في مدينة درنة.

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وتقع قرية البياضة على الطريق الساحلي بين مدينتي المرج والبيضاء، ضمن قرى الجبل الأخضر، وقد تضررت من الفيضانات والعواصف التي ضربت المنطقة الشرقية في 10 سبتمبر الجاري.

وفي وقت سابق، أكدت الشركة توجيه قافلة كبرى تضم معدات، ومواد، وآليات، يرافقها 400 مهندس وفني، إلى المناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال».

فنيو شركة الكهرباء أثناء العمل على صيانة المحطة المجرورة في منطقة آبار شيحة بدرنة. (شركة الكهرباء)
فنيو شركة الكهرباء أثناء العمل على صيانة المحطة المجرورة في منطقة آبار شيحة بدرنة. (شركة الكهرباء)
فنيو شركة الكهرباء أثناء العمل على صيانة المحطة المجرورة في منطقة آبار شيحة بدرنة. (شركة الكهرباء)
فنيو شركة الكهرباء أثناء العمل على صيانة المحطة المجرورة في منطقة آبار شيحة بدرنة. (شركة الكهرباء)
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