تاياني: تناقص أعداد المهارجين القادمين عبر ليبيا وتونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تناقص أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إيطاليا من ليبيا وتونس.

وأشاد تاياني في تصريحات نشرتها وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء بما أسماه ردود الفعل الايجابية من جانب الأمم المتحدة تجاه قضية الهجرة ومن البلدان المغادرة وأولئك الذين يرغبون في التعاون مع إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.

تاياني: هناك حاجة إلى الكثير من الدبلوماسية

وقال تاياني: «هناك حاجة إلى الكثير من الدبلوماسية ونحن نعمل بشكل مكثف، وعدد الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا من تونس وليبيا آخذ في التناقص بالفعل. لقد حصلنا بالفعل على النتائج الإيجابية الأولى وعلينا أن نكون جادين وحازمين».

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وفي وقت سابق هذا الشهر، قال أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، أن «ليبيا دفعت ضريبة كبيرة جراء الملف من إيواء للمهاجرين وتقديم المساعدات لهم»، مشيرًا في مؤتمر صحفي إلى إغلاق «بعض مراكز الإيواء التي كانت تسيطر عليها جماعات مسلحة لغرض المتاجرة وإرسالهم عبر البحر».