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بالصور.. تشييع جثامين 5 يونانيين توفوا في حادث سير بين بنغازي ودرنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 02:20 مساء
بالصور.. تشييع جثامين 5 يونانيين توفوا في حادث سير بين بنغازي ودرنة
مشاركون في مراسم تشييع جثامين 5 يونانيين لقوا حتفهم في حادث سير على الطريق بين بغنازي ودرنة. (السفارة الليبية في اليونان)
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شاركت السفارة الليبية في آثينا في مراسم تشييع ودفن خمسة من أفراد فرقة الانقاذ اليوناني الذين توفوا في حادث سير أثناء توجههم إلى مدينة درنة للمساعدة في البحث عن المفقودين وانتشال جثمانين ضحايا الفيضانات التي ضربت المدينة.

وحضر مراسم التشييع القائم بالأعمال المكلف في السفارة وعدد من الدبلوماسين، وفق بيان للسفارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، الجمعة.

حادث في الطريق بين بنغازي ودرنة
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة «فرانس برس» أن الحادث وقع عندما كان الفريق اليوناني المؤلف من 19 شخصًا في طريقه من بنغازي إلى درنة.

وأشار البيان إلى أن الضحايا كانت لديهم رغبة صادقة في مشاركة الفرق الدولية والمحلية لأداء الواجب الانساني ، والتخفيف من معاناة اسر الضحايا والمفقودين، في الكارثة التي حلت باليونان وليبيا جراء الإعصار «دانيال».

تشييع الجثامين بحضور مسؤولين في الجيش اليوناني
حضر مراسم التشييع والدفن كذلك رئيس أركان الجيش اليوناني كونستانتينوس فلوروس، ووزير الدفاع نيكولاس ديندياس وعدد من الوزراء والجنرالات بالجيش اليوناني.

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وقدمت السفارة التغازي إلى أسر الضحايا، مضيفة: «عبرنا عن عميق حزننا ومواساتنا لهذا المصاب الأليم، ونتمنى أن يشفى الله الجرحى والمصابين... مؤكدين على تقديرنا وامتنانا للدولة اليونانية حكومة وشعبا على وقوفها معنا في هذه المحنة».

مشاركون في مراسم تشييع جثامين 5 يونانيين لقوا حتفهم في حادث سير على الطريق بين بغنازي ودرنة. (السفارة الليبية في اليونان)
مشاركون في مراسم تشييع جثامين 5 يونانيين لقوا حتفهم في حادث سير على الطريق بين بغنازي ودرنة. (السفارة الليبية في اليونان)
مشاركون في مراسم تشييع جثامين 5 يونانيين لقوا حتفهم في حادث سير على الطريق بين بغنازي ودرنة. (السفارة الليبية في اليونان)
مشاركون في مراسم تشييع جثامين 5 يونانيين لقوا حتفهم في حادث سير على الطريق بين بغنازي ودرنة. (السفارة الليبية في اليونان)
مشاركون في مراسم تشييع جثامين 5 يونانيين لقوا حتفهم في حادث سير على الطريق بين بغنازي ودرنة. (السفارة الليبية في اليونان)
مشاركون في مراسم تشييع جثامين 5 يونانيين لقوا حتفهم في حادث سير على الطريق بين بغنازي ودرنة. (السفارة الليبية في اليونان)
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