نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي السبت (23 سبتمبر 2023 )

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة، مساء اليوم، على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة مساء اليوم على ساحل الخمس ومصراتة، وغدا صباحا على ساحل سرت بسبب ظهور ضباب خفيف.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح بحري إلى شمالية غربية على معظم الساحل، وتكون جنوبية شرقية هذا اليوم على ساحل مصراتة وسرت، وتتحول إلى براني صباح غد على ساحل زوارة، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 ومترين.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.