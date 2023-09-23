بقيمة مليوني يورو.. مساعدات هولندية طارئة لضحايا العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن السفير الهولندي لدى ليبيا، جوست كلارنبيك، تسيير مساعدات هولندية طارئة بقيمة مليوني يورو، لمساعدة المتضررين من العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا.

وقال، في تغريدة عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا)، إن خمس منظمات غير حكومية هولندية ستوفر الغذاء والصرف الصحي والرعاية الصحية والمأوى، وأكثر من ذلك إلى 65 ألف شخص في المناطق الأكثر تضررا بتمويل من الميزانية الإنسانية.

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ويوم الخميس، قالت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن 24 دولة سيَّرت رحلات إغاثية إلى ليبيا من خلال 65 طائرة إغاثية ونحو 7 سفن، نقلت مساعدات إنسانية، لمواجهة آثار السيول والفيضانات بشرق ليبيا.

وحسب آخر حصيلة رسمية، ارتفع عدد ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية إلى 3802 حالة وفاة، وفق الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح.