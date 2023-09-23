  • Alwasat News
Atwasat

بقيمة مليوني يورو.. مساعدات هولندية طارئة لضحايا العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 11:17 صباحا
بقيمة مليوني يورو.. مساعدات هولندية طارئة لضحايا العاصفة «دانيال»
السفير الهولندي لدى ليبيا، جوست كلارنبيك. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن السفير الهولندي لدى ليبيا، جوست كلارنبيك، تسيير مساعدات هولندية طارئة بقيمة مليوني يورو، لمساعدة المتضررين من العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا.

وقال، في تغريدة عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا)، إن خمس منظمات غير حكومية هولندية ستوفر الغذاء والصرف الصحي والرعاية الصحية والمأوى، وأكثر من ذلك إلى 65 ألف شخص في المناطق الأكثر تضررا بتمويل من الميزانية الإنسانية.

جسر جوي ودعم مالي.. 7 دول تقدم مساعدات إغاثية للمناطق المنكوبة في ليبيا 
حكومة الدبيبة: 24 دولة سيَّرت 7 سفن و65 طائرة إغاثية إلى ليبيا
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

24 دولة سيَّرت رحلات إغاثية إلى ليبيا
ويوم الخميس، قالت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن 24 دولة سيَّرت رحلات إغاثية إلى ليبيا من خلال 65 طائرة إغاثية ونحو 7 سفن، نقلت مساعدات إنسانية، لمواجهة آثار السيول والفيضانات بشرق ليبيا.

وحسب آخر حصيلة رسمية، ارتفع عدد ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية إلى 3802 حالة وفاة، وفق الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين

كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين
خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها

خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها
ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم

ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم
صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان

صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان
وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار

وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار
«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا بالاكتفاء

«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا ...
درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين

درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين
اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب
أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين

أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين
جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة

جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة
رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا

رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا
بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا
في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي

في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي
«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم

«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم
نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي

نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي
شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة

شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة
رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ

رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. إجراء عاجل لحل مشكلة الصرف الصحي في القرية السياحية قاريونس
شاهد.. إجراء عاجل لحل مشكلة الصرف الصحي في القرية السياحية ...
بقيمة مليوني يورو.. مساعدات هولندية طارئة لضحايا العاصفة «دانيال»
بقيمة مليوني يورو.. مساعدات هولندية طارئة لضحايا العاصفة «دانيال»
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي السبت (23 سبتمبر 2023 )
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي السبت (23 سبتمبر 2023 )
شاهد.. صلاة الجنازة على جثامين ضحايا «دانيال» في مقبرة مرتوبة
شاهد.. صلاة الجنازة على جثامين ضحايا «دانيال» في مقبرة مرتوبة
«الرقابة على الأغذية» ينفي وجود أدوية منتهية الصلاحية في مستشفى شحات
«الرقابة على الأغذية» ينفي وجود أدوية منتهية الصلاحية في مستشفى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
المزيد
«الهلال الأحمر» ينتشل جثمان سودانية في قرية المخيلي
«الهلال الأحمر» ينتشل جثمان سودانية في قرية المخيلي...
فيديو.. قناة «الوسط» تنقل شكاوى متطوعين في درنة
فيديو.. قناة «الوسط» تنقل شكاوى متطوعين في درنة...
«الكهرباء» تجرى إصلاحات بالشبكة المتضررة من «دانيال» في البيضاء
«الكهرباء» تجرى إصلاحات بالشبكة المتضررة من «دانيال» في ......
«الرقابة على الأغذية» ينفي وجود أدوية منتهية الصلاحية في مستشفى شحات
«الرقابة على الأغذية» ينفي وجود أدوية منتهية الصلاحية في ......
شاهد.. صلاة الجنازة على جثامين ضحايا «دانيال» في مقبرة مرتوبة
شاهد.. صلاة الجنازة على جثامين ضحايا «دانيال» في مقبرة ......
المزيد