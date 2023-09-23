شاهد.. إجراء عاجل لحل مشكلة الصرف الصحي في القرية السياحية قاريونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في سهل بنغازي، اليوم السبت، اتخاذها إجراء عاجلا، لحل مشكلة طفح الصرف الصحي في القرية السياحية قاريونس.

إغراق تام بالقرية السياحية قاريونس

وأشارت الشركة، في بيان، إلى حدوث إغراق تام في القرية السياحية نتيجة «التخريب الكامل لمحطة الصرف الصحي، وخروجها عن الخدمة نهائيا».

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وأوضح البيان أن «فنيي الصيانة باشروا أعمال تركيب محرك نزح سطحى، لحل مشكلة الطفح، تفاديا لحدوث مشكلات فى محطة الكهرباء، وكذلك لحل مشكلة ساكنى القرية»، منوها إلى «أهمية تشغيل هذه المحطة، إذ تصب محطة صرف صحي العلماء قاريونس 7000 عليها، ولوجود محطة كهرباء رئيسية بالقرية».