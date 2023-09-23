بالصور.. إغاثة جوية لمنطقة معزولة في غرب درنة جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات «القيادة العامة»، اليوم السبت، تنفيذ عملية جوية، لإغاثة أهالي منطقة وادي الناقة غرب مدينة درنة، التي انقطعت بها السبل جراء الفيضانات في الجبل الأخضر.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي في «القيادة العامة»، في بيان، إن «مياه السيول جرفت الطرق الرابطة بين المنطقة والطريق الرئيسي الساحلي»، مشيرة إلى أهالي المنطقة «يعانون انقطاع الكهرباء منذ 12 يوما». وحسب البيان، كانت «الطائرة محملة بالمواد الغذائية الضرورية، والمستلزمات الطبية لمرضى السكري والضغط والأمراض المزمنة، ومولدات كهرباء، ووقود خاص بتشغيل المولدات».

عدد ضحايا الفيضانات في درنة

وحسب آخر حصيلة رسمية، ارتفع عدد ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية إلى 3802 حالة وفاة، وفق الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح.

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وفي مقابلة مع قناة «الوسط» (Wtv)، مساء الجمعة، قال الجارح إن الأرقام المعلنة للضحايا هي التي جرى توثيقها من قِبل وزارة الصحة لجثامين جرى دفنها، منوها إلى أن هناك أرقاما لم يجر توثيقها بعد، «لكن مشكلة تجميع الأرقام يجري حلها الآن»، ومشيرا إلى أن فرص العثور على ناجين جدد من كارثة الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية تتضاءل، خاصة أن المعايير الدولية تنص على أن هذه الفرص «قد تنتهي بعد 10 أيام من حلول الكارثة».

من الإغاثة الجوية لمنطقة وادي الناقة غرب مدينة درنة، 22 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)

من الإغاثة الجوية لمنطقة وادي الناقة غرب مدينة درنة، 22 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)