  • Alwasat News
Atwasat

بالصور.. إغاثة جوية لمنطقة معزولة في غرب درنة جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 09:09 صباحا
بالصور.. إغاثة جوية لمنطقة معزولة في غرب درنة جراء «دانيال»
من الإغاثة الجوية لمنطقة وادي الناقة غرب مدينة درنة، 22 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
alwasat radio

 أعلنت قوات «القيادة العامة»، اليوم السبت، تنفيذ عملية جوية، لإغاثة أهالي منطقة وادي الناقة غرب مدينة درنة، التي انقطعت بها السبل جراء الفيضانات في الجبل الأخضر.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي في «القيادة العامة»، في بيان، إن «مياه السيول جرفت الطرق الرابطة بين المنطقة والطريق الرئيسي الساحلي»، مشيرة إلى أهالي المنطقة «يعانون انقطاع الكهرباء منذ 12 يوما». وحسب البيان، كانت «الطائرة محملة بالمواد الغذائية الضرورية، والمستلزمات الطبية لمرضى السكري والضغط والأمراض المزمنة، ومولدات كهرباء، ووقود خاص بتشغيل المولدات».

عدد ضحايا الفيضانات في درنة
وحسب آخر حصيلة رسمية، ارتفع عدد ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية إلى 3802 حالة وفاة، وفق الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح.

المنفي: ليبيا تحتاج إلى دعم دولي في الإنقاذ والتحقيق والإعمار (فيديو) 
الجارح: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 3802 حالة وفاة
نورلاند: أميركا ستدعم إعادة الإعمار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها

وفي مقابلة مع قناة «الوسط» (Wtv)، مساء الجمعة، قال الجارح إن الأرقام المعلنة للضحايا هي التي جرى توثيقها من قِبل وزارة الصحة لجثامين جرى دفنها، منوها إلى أن هناك أرقاما لم يجر توثيقها بعد، «لكن مشكلة تجميع الأرقام يجري حلها الآن»، ومشيرا إلى أن فرص العثور على ناجين جدد من كارثة الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية تتضاءل، خاصة أن المعايير الدولية تنص على أن هذه الفرص «قد تنتهي بعد 10 أيام من حلول الكارثة».

من الإغاثة الجوية لمنطقة وادي الناقة غرب مدينة درنة، 22 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من الإغاثة الجوية لمنطقة وادي الناقة غرب مدينة درنة، 22 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من الإغاثة الجوية لمنطقة وادي الناقة غرب مدينة درنة، 22 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من الإغاثة الجوية لمنطقة وادي الناقة غرب مدينة درنة، 22 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين

كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين
خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها

خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها
ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم

ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم
صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان

صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان
وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار

وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار
«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا بالاكتفاء

«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا ...
درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين

درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين
اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب
أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين

أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين
جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة

جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة
رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا

رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا
بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا
في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي

في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي
«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم

«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم
نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي

نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي
شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة

شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة
رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ

رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرق تابعة لـ«رئاسة أركان الجيش الليبي» تواصل أعمال البحث والإنقاذ في درنة
فرق تابعة لـ«رئاسة أركان الجيش الليبي» تواصل أعمال البحث والإنقاذ...
«المجلس الأطلسي»: تشكيل حكومة لإدارة حالة الطوارئ وإعداد ليبيا للانتخابات الحل الأفضل حاليا
«المجلس الأطلسي»: تشكيل حكومة لإدارة حالة الطوارئ وإعداد ليبيا ...
انتشال 180 من جثامين ضحايا السيول في درنة (صور)
انتشال 180 من جثامين ضحايا السيول في درنة (صور)
ضبط متهم بتصنيع وبيع الخمور في بنغازي (صور)
ضبط متهم بتصنيع وبيع الخمور في بنغازي (صور)
بالصور.. إغاثة جوية لمنطقة معزولة في غرب درنة جراء «دانيال»
بالصور.. إغاثة جوية لمنطقة معزولة في غرب درنة جراء «دانيال»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
المزيد
الباعور يبحث مع المبعوث الألماني مخرجات مؤتمر «برلين 2»
الباعور يبحث مع المبعوث الألماني مخرجات مؤتمر «برلين 2»...
«ذا غارديان»: مخاوف من استغلال كارثة «دانيال» لتأجيل الانتخابات في ليبيا
«ذا غارديان»: مخاوف من استغلال كارثة «دانيال» لتأجيل ......
حالة الطقس في ليبيا (السبت 23 سبتمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (السبت 23 سبتمبر 2023)...
بالصور.. إغاثة جوية لمنطقة معزولة في غرب درنة جراء «دانيال»
بالصور.. إغاثة جوية لمنطقة معزولة في غرب درنة جراء «دانيال»...
ضبط متهم بتصنيع وبيع الخمور في بنغازي (صور)
ضبط متهم بتصنيع وبيع الخمور في بنغازي (صور)...
المزيد