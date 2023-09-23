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انتشال 180 من جثامين ضحايا السيول في درنة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 08:01 صباحا
انتشال 180 من جثامين ضحايا السيول في درنة (صور)
من عمليات انتشال جثامين ضحايا العاصفة دانيال في درنة، 22 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» انتشال 180 من جثامين ضحايا الفيضانات والسيول في مدينة درنة. 

وقالت الوزارة، في بيان، إن زورقين مطاطيين عادا وعلى متنهما عدد من الغطاسين ورجال الإنقاذ التابعين لإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى طرابلس، بعد أن أسهموا في المشاركة مع جهات أخرى في عملية انتشال الجثامين.

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جاء ذلك بينما تواصل عناصر من القوات الخاصة أعمالها في درنة بالتعاون مع «فريق الإنقاذ التابع لجهاز الردع ومكافحة الجريمة». وحسب بيان لصفحة «رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي»، مساء الجمعة، فإن «مفرزة من القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي تواصل أعمالها مع فريق الإنقاذ التابع لجهاز الردع ومكافحة الجريمة، بمساعدة فريق الأثر المرافق». 

عدد ضحايا الفيضانات يصل إلى 3802 حالة وفاة
وحسب آخر حصيلة رسمية، ارتفع عدد ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية إلى 3802 حالة وفاة، وفق الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح.

وفي مقابلة مع قناة «الوسط» (Wtv)، مساء الجمعة، قال الجارح إن الأرقام المعلنة للضحايا هي التي جرى توثيقها من قِبل وزارة الصحة لجثامين جرى دفنها، منوها إلى أن هناك أرقاما لم يجر توثيقها بعد، «لكن مشكلة تجميع الأرقام يجري حلها الآن»، ومشيرا إلى أن فرص العثور على ناجين جدد من كارثة الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية تتضاءل، خاصة أن المعايير الدولية تنص على أن هذه الفرص «قد تنتهي بعد 10 أيام من حلول الكارثة».

من عمليات انتشال جثامين ضحايا العاصفة دانيال في درنة، 22 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
من عمليات انتشال جثامين ضحايا العاصفة دانيال في درنة، 22 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
من عمليات انتشال جثامين ضحايا العاصفة دانيال في درنة، 22 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
من عمليات انتشال جثامين ضحايا العاصفة دانيال في درنة، 22 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
من عمليات انتشال جثامين ضحايا العاصفة دانيال في درنة، 22 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
من عمليات انتشال جثامين ضحايا العاصفة دانيال في درنة، 22 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
من عمليات انتشال جثامين ضحايا العاصفة دانيال في درنة، 22 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
من عمليات انتشال جثامين ضحايا العاصفة دانيال في درنة، 22 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
من عمليات انتشال جثامين ضحايا العاصفة دانيال في درنة، 22 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
من عمليات انتشال جثامين ضحايا العاصفة دانيال في درنة، 22 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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