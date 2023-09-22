عودة الاتصالات لمستخدمي «المدار» و«ليبيانا» في مناطق براس لانوف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكد مدير مكتب اتصالات سرت، أحمد يوسف، عودة الاتصالات لشبكتي «المدار» و«ليبيانا» للمواقع الواقعة ما بين منطقتي بن جواد واهراوة بعد إصلاح الفرق الفنية أحد الأعطال.

وأوضح يوسف أن الفرق الفنية بمكتب الاتصالات سرت وبن جواد أصلحوا العطل المتعلق بقطع بالألياف البصرية على بعد كيلومتر واحد من محطة راس لانوف للألياف، مما أدى إلى غياب كامل لتغطية كل من الشركتين في منطقة تمتد من بن جواد شرقًا إلى هراوة غربًا.

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ونوه مدير المكتب بأن سبب هذا القطع هو أعمال حفر كانت تقوم بها إحدى الشركات داخل مدينة راس لانوف بالقرب من «عياد المدينة» بمنطقة بن جواد.