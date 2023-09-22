  • Alwasat News
Atwasat

وصول 20 شاحنة مياه لمنطقة شيحة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 07:42 مساء
وصول 20 شاحنة مياه لمنطقة شيحة في درنة
شاحنات محملة بالمياه تابعة للشركة العامة للمياه تصل إلى درنة (شركة المياه)
alwasat radio

أرسلت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي 20 شاحنة صهريج مياه للاستعمال الحضري إلى منطقة شيحة بغرب مدينة درنة، وتركيب مضخة مياه جديدة بمنطقة الفتائح.

وذكرت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، أن الشركة تواصل أعمال تنظيف وتهيئة شبكة الصرف الصحي، والكشف عن شبكة تصريف مياه الأمطار، والتأكد من سلامتها داخل أحياء المدينة.

وقالت الشركة إنها تواصل العمل للمساهمة في الرفع من معاناة المواطنين بسبب نقص مياه الشرب بمدينة درنة.

- حكومة حماد: سد وادي جازا قارب على الإفراغ.. وبدء صيانة بوابته الرئيسية فور انتهاء العملية
- حيدر السائح: انتهاء حالات التسمم بمياه الشرب في درنة
- «الدولية للهجرة»: نقص المياه يدفع آلاف النازحين من درنة إلى شرق وغرب ليبيا

نقص المياه يدفع الآلاف للنزوح
وأمس الخميس، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن نقص إمدادات المياه يدفع العديد من النازحين إلى الخروج من درنة إلى بلديات شرق وغرب ليبيا، وهو ما يفسر بحسب المنظمة انخفاض العدد الإجمالي للأفراد النازحين في المدينة المنكوبة.

ونشرت المنظمة الأممية بيانات توضح نزوح ما يقدر بنحو 43 ألف شخص إلى مختلف المدن بسبب الفيضانات التي اجتاحت مناطق في شمال شرق ليبيا، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وتشمل الاحتياجات العاجلة، الغذاء ومياه الشرب والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. وأشارت المنظمة إلى قلق الأسر النازحة التي لديها أطفال في سن الدراسة، بشأن إمكانية الوصول إلى المدرسة وتوفير اللوازم التعليمية.

شاحنات محملة بالمياه تابعة للشركة العامة للمياه تصل إلى درنة (شركة المياه)
شاحنات محملة بالمياه تابعة للشركة العامة للمياه تصل إلى درنة (شركة المياه)
شاحنات محملة بالمياه تابعة للشركة العامة للمياه تصل إلى درنة (شركة المياه)
شاحنات محملة بالمياه تابعة للشركة العامة للمياه تصل إلى درنة (شركة المياه)
شاحنات محملة بالمياه تابعة للشركة العامة للمياه تصل إلى درنة (شركة المياه)
شاحنات محملة بالمياه تابعة للشركة العامة للمياه تصل إلى درنة (شركة المياه)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا بالاكتفاء

«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا ...
درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين

درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين
اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب
أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين

أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين
جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة

جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة
رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا

رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا
بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا
في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي

في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي
«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم

«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم
نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي

نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي
شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة

شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة
رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ

رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ
(فيديو) الزني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: كارثة درنة وحدت الليبيين والشعب لم يعد بحاجة إلى سلاح

(فيديو) الزني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: كارثة درنة وحدت الليبيين والشعب...
شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع احتياجات أهالي «الوادي الحمر» للتغلب على آثار عاصفة «دانيال»

شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع احتياجات أهالي «الوادي الحمر» للتغلب على آثار عاصفة ...
تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها
خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها
منظمة العفو تدعو القيادة العامة لرفع القيود على الإعلام بعد تشديدها إثر «تظاهرة درنة»
منظمة العفو تدعو القيادة العامة لرفع القيود على الإعلام بعد ...
مراسلة «سي إن إن» ترصد مشاهد من درنة: مدينة سٌحقت أرواح شعبها.. فكيف لها أن تُشفى؟
مراسلة «سي إن إن» ترصد مشاهد من درنة: مدينة سٌحقت أرواح شعبها.. ...
حكومة حماد: سد وادي جازا قارب على الإفراغ.. وبدء صيانة بوابته الرئيسية فور انتهاء العملية
حكومة حماد: سد وادي جازا قارب على الإفراغ.. وبدء صيانة بوابته ...
الجارح يكشف ارتفاع عدد ضحايا «دانيال» إلى 3753 وفاة
الجارح يكشف ارتفاع عدد ضحايا «دانيال» إلى 3753 وفاة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
المزيد
نورلاند: أميركا ستدعم إعادة الإعمار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها
نورلاند: أميركا ستدعم إعادة الإعمار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها...
شركة الكهرباء: إعادة التيار لمستشفى البياضة القروي و«أطفال درنة»
شركة الكهرباء: إعادة التيار لمستشفى البياضة القروي و«أطفال ......
وصول 20 شاحنة مياه لمنطقة شيحة في درنة
وصول 20 شاحنة مياه لمنطقة شيحة في درنة...
الجارح يكشف ارتفاع عدد ضحايا «دانيال» إلى 3753 وفاة
الجارح يكشف ارتفاع عدد ضحايا «دانيال» إلى 3753 وفاة...
حكومة حماد: سد وادي جازا قارب على الإفراغ.. وبدء صيانة بوابته الرئيسية فور انتهاء العملية
حكومة حماد: سد وادي جازا قارب على الإفراغ.. وبدء صيانة ......
المزيد