وصول 20 شاحنة مياه لمنطقة شيحة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أرسلت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي 20 شاحنة صهريج مياه للاستعمال الحضري إلى منطقة شيحة بغرب مدينة درنة، وتركيب مضخة مياه جديدة بمنطقة الفتائح.

وذكرت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، أن الشركة تواصل أعمال تنظيف وتهيئة شبكة الصرف الصحي، والكشف عن شبكة تصريف مياه الأمطار، والتأكد من سلامتها داخل أحياء المدينة.

وقالت الشركة إنها تواصل العمل للمساهمة في الرفع من معاناة المواطنين بسبب نقص مياه الشرب بمدينة درنة.

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نقص المياه يدفع الآلاف للنزوح

وأمس الخميس، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن نقص إمدادات المياه يدفع العديد من النازحين إلى الخروج من درنة إلى بلديات شرق وغرب ليبيا، وهو ما يفسر بحسب المنظمة انخفاض العدد الإجمالي للأفراد النازحين في المدينة المنكوبة.

ونشرت المنظمة الأممية بيانات توضح نزوح ما يقدر بنحو 43 ألف شخص إلى مختلف المدن بسبب الفيضانات التي اجتاحت مناطق في شمال شرق ليبيا، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وتشمل الاحتياجات العاجلة، الغذاء ومياه الشرب والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. وأشارت المنظمة إلى قلق الأسر النازحة التي لديها أطفال في سن الدراسة، بشأن إمكانية الوصول إلى المدرسة وتوفير اللوازم التعليمية.

شاحنات محملة بالمياه تابعة للشركة العامة للمياه تصل إلى درنة (شركة المياه)

شاحنات محملة بالمياه تابعة للشركة العامة للمياه تصل إلى درنة (شركة المياه)

شاحنات محملة بالمياه تابعة للشركة العامة للمياه تصل إلى درنة (شركة المياه)