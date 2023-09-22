شركة الكهرباء توجه قافلة معدات رفقة 400 مهندس إلى المناطق المتضررة جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، قافلة كبرى، تضم معدات ومواد وآليات يرافقها 400 مهندس وفني، إلى المناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال».

وقالت الشركة إن القافلة ستسهم في استعادة التيار الكهربائي هناك، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، التي نشرت أيضا مقطع فيديو لانطلاق القافلة.

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وتشارك عديد الفرق الفنية من شرق البلاد وغربها في عمليات الصيانة وإصلاح الأعطال الجارية على قدم وساق بالأماكن المتضررة جراء العاصفة، الأمر الذي أسهم في استعادة التيار في أكثر من منطقة.