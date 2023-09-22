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«المركزي» يوجه المصارف بالسماح للمواطنين بالسحب من جميع الفروع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 02:31 مساء
«المركزي» يوجه المصارف بالسماح للمواطنين بالسحب من جميع الفروع
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر مصرف ليبيا المركزي حصر فروع المصارف التجارية المتضررة جراء العاصفة «دانيال» في مدينة درنة، وباقي المدن بالمنطقة الشرقية، واستبدال فروع أخرى في المدن المجاورة موقتا بها، لتسهيل إيصال الخدمات المصرفية، ورفع المعاناة عن المتضررين، وأيضا توجيه المصارف بالسماح لعملائها بالسحب من جميع الفروع.

جاء ذلك في اجتماع إدارة الرقابة على المصارف والنقد مع المديرين العامين للمصارف التجارية، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

السماح لعميل المصرف بالسحب من كل فروعه
وشهد الاجتماع اتخاذ جملة من الاجراءات، أهمها توجيه المصارف التجارية بالسماح للمواطنين بالسحب من جميع فروعها العاملة، والسماح لأصحاب الرواتب بالسحب على المكشوف إلى حين ورود الراتب.

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كما شدد «المركزي» على المصارف التجارية في المدن المتضررة بضرورة استئناف أعمالها خلال الأسابيع المقبلة، موجها إياها بتسهيل إجراءات المنظمات الدولية المتخصصة في الإغاثة والمساعدات الإنسانية، لتسهيل مهامها خلال تقديم خدماتها للمناطق المتضررة.

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