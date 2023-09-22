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جسر جوي ودعم مالي.. 7 دول تقدم مساعدات إغاثية للمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 12:39 مساء
جسر جوي ودعم مالي.. 7 دول تقدم مساعدات إغاثية للمناطق المنكوبة
أعلام الدول السبع التي قدمت مساعدات إلى ليبيا. (وزارة الخارجية)
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أعلنت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، مساء الخميس، تدشين اليابان وإيران وبنغلاديش جسرا جويا إنسانيا، لإيصال الاحتياجات الطارئة للمناطق المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

ويجرى ذلك عبر التنسيق بين إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية وسفارات الدول الثلاث المعتمدة لدى ليبيا، حسب بيان صادر عن الوزارة، الذي توقع وصول طائرة مساعدات صينية، تحتوي على 50 طنا من المواد اللوجستية العاجلة، الأحد المقبل، إلى مطار بنينا الدولي.

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بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة تقديم الصليب الأحمر الصيني والخارجية التايلاندية دعما ماليا إلى الهلال الأحمر الليبي، لم تحدده، بينما تعتزم أستراليا تقديم مليون دولار للأعمال الإغاثية. كما ستقدم كوريا الجنوبية مليوني دولار لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا.

وأمس الخميس، قالت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن 24 دولة سيَّرت رحلات إغاثية إلى ليبيا من خلال 65 طائرة إغاثية ونحو 7 سفن، نقلت مساعدات إنسانية، لمواجهة آثار السيول والفيضانات بشرق ليبيا.

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