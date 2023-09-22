«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة، مساء الجمعة، على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب أحيانا تتكاثر مساء غد.
- رياح جنوبية شرقية على معظم الساحل تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل غدا إلى 2.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 30 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية بينما تكون شمالية غربية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة نتيجة لظهور ضباب الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل درنة وطبرق.
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