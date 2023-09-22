«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة، مساء الجمعة، على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب أحيانا تتكاثر مساء غد.

- رياح جنوبية شرقية على معظم الساحل تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل غدا إلى 2.00 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 30 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.