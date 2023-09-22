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حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 22 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 09:01 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 22 سبتمبر 2023)
طقس حار. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى تأثير الكتلة الهوائية الساخنة، اليوم الجمعة، على مناطق الشمال الغربي، مع انخفاض ملحوظ ابتداء من مساء غد السبت على أقصى مناطق الشمال الغربي، بينما يبقي الطقس دون تغير على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساءً.
- الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجيا مساء غد إلى شمالية غربية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على المناطق الساحلية الممتدة من زوارة إلى طرابلس.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، مع ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر غدا على طبرق ومناطق أقصى الساحل الشرقي.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية فشمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية على مناطق الخليج وبنغازي.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و35 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية، تصل إلى 41 درجة على غدامس.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية.

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