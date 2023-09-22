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الهيئات القضائية في مصراتة تعلق العمل جزئيا وتطالب بإقالة مدير الأمن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 12:40 صباحا
الهيئات القضائية في مصراتة تعلق العمل جزئيا وتطالب بإقالة مدير الأمن
أحد أعضاء الهيئات القضائية في مصراتة يلقي بيانًا باسم زملائه حول تعليق العمل جزئيا، الخميس 21 سبتمبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
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أعلن أعضاء الهيئات القضائية بنطاق محكمة استئناف مصراتة، اليوم الخميس، تعليق العمل بشكل جزئي حتى تحقيق مطالبهم، التي تتضمن إقالة مدير أمن المدينة، واعتذار وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن «اعتداء أفراد الأمن» على بعض زملائهم.

وهدد ممثلون عن تلك الهيئات، في بيان مصور، بإيقاف العمل القضائي كليًا في حال عدم تلبية مطالبهم، محملين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة النتائج المترتبة على ذلك، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية «وال».

الهيئات القضائية في مصراتة تعلن مهلة أسبوعا لتنفيذ مطالبها
وطالبوا بإقالة ورفع الحصانة عن مدير الأمن؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإيقاف التعامل مع رؤساء وأقسام الشرطة إلى حين تلبية مطالبهم خلال أسبوع، داعين إلى التعهد بتنفيذ أوامر السلطة القضائية.

وأشار أعضاء الهيئات القضائية إلى أنهم «تابعوا الاستهداف الممنهج ضدهم وتصاعد حملات الإساءة والتطاول على رجال القضاء داخل نطاق المدينة»، معتبرين أن «العمل القضائي بات يشكل خطرًا عليهم وعائلاتهم، مستنكرين في الوقت نفسه «صمت وعجز مؤسسات الدولة حيال توجيه مدير أمن مصراتة تعليماته إلى رؤساء المراكز والأقسام التابعة له بعدم قبول المكاتبات الصادرة عن المحامي العام ووكلاء النيابة».

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الهيئات القضائية في مصراتة تستنكر «الاعتداء» على أعضائها
ولفتوا إلى حدوث «اعتداء على عدد من زملائهم، من بينهم أعضاء من المحاماة العامة وأعضاء من النيابة العامة، وآخرها حجز حرية (يوسف الأمين) عضو إدارة القضايا والاعتداء عليه بالضرب وإهانته دون مبرر قانوني، مما يعد جريمة خطيرة تشكل سابقة اعتداء من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية».

واعتبروا أن «هذه الجريمة بمثابة انتهاك صارخ للحصانة القضائية التي يحظى بها أعضاء الهيئات القضائية، بقصد إقصائهم عن أداء دورهم القانوني، وصولاً إلى حكم الغاب والقضاء على دولة القانون».

اجتماع النائب العام ومدير أمن مصراتة
وأمس الأربعاء، التقى النائب العام المستشار الصديق الصور مدير أمن مصراتة؛ بحضور المحامي العام، وعدد من أعضاء النيابة، ومنسوبي هيئة الشرطة، لاستعراض الملاحظات حول نشاط جهة الاستدلال، وامتثال أعضائها لتعليمات النيابة العامة بشأن الإجراءات التي تلزم التحقيق، وضرورة التقيد بقواعد إشراف النيابة العامة على النشاط الضبطي.

ونقل بيان مكتب النائب العام عن مدير الأمن تأكيده أن قراره بلزوم اطلاعه على الإجراءات جميعها، «جاء مرتكزًا على واجب متابعة عمل مراكز الشرطة، دون أن تتعدى غايته حجب سلطة إشراف النيابة العامة على أعمال الاستدلال».

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