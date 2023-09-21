عودة الكهرباء إلى أبو سليم ومشروع الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الخميس، عودة التيار إلى كامل منطقتي أبو سليم ومشروع الهضبة، وذلك بعد الانتهاء من نقل الكوابل الموجودة على مسار مشروع رصف الطريق.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إن فنييها انتهوا من إزاحة الكوابل الموجودة على مسار مشروع رصف طريق أبو سليم - مشروع الهضبة، وجرى إعادة شحن الكوابل وإعادة التغذية للمنطقتين.

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وفي وقت سابق اليوم، نوهت الشركة بأن فصل التيار الكهربائي عن جزء من منطقتي أبو سليم ومشروع الهضبة، يرجع للعمل على إزاحة أربعة كوابل 11 ك.ف والمغذي لمحطة 30 التنقية، الموجودة في مسار الطريق المزدوج الجديد الذي تقوم بتنفيذه بلدية أبو سليم والرابط بين أبو سليم الشعبية ومشروع الهضبة.