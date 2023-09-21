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وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 09:52 مساء
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا
سفينة تحمل المساعدات التركية إلى المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، الخميس 21 سبتمبر 2023 (السفارة التركية في طرابلس)
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أعلنت السفارة التركية في طرابلس، اليوم الخميس، عن وصول رابع سفينة تحمل مساعدات ومواد إغاثية لتوزيعها على المتضررين من السيول والفيضانات بشرق ليبيا.

وقالت السفارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن السفينة الرابعة «TCG SANCAKTAR» وصلت إلى ميناء طبرق؛ حيث يستمر شحن ما يقارب 35 شاحنة من المستلزمات الأساسية والمساعدات لإرسالها إلى المناطق المنكوبة.

- فيديو.. وصول سفينتين تحملان فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية من تركيا

سفينة تركية تنفذ رحلتين لنقل مساعدات إلى شرق ليبيا
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني التركية على موقع «إكس»، أن السفينة «TCG SANCAKTAR» أبحرت من إزمير، في مهمتها الثانية لتسليم مواد مساعدات جديدة إلى ليبيا.

وفي 16 سبتمبر أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وصول سفينتين تابعتين للبحرية التركية، تحملان فرق البحث والإنقاذ ومساعدات إنسانية، لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات شرق البلاد، حسب منصة «حكومتنا».

ونقلت السفينتان آنذاك 360 فردًا من كوادر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، وجمعية «أكوت» للبحث والإنقاذ، ووزارة الصحة، وخفر السواحل، وفرق الإطفاء، بالإضافة إلى 122 مركبة، بما في ذلك سيارات الإسعاف ومركبات الإنقاذ والتدخل، فضلًا عن 3 مستشفيات ميدانية، ومواد غذائية وصحية ومستلزمات إيواء.

جانب من المساعدات التركية إلى المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، الخميس 21 سبتمبر 2023 (السفارة التركية في طرابلس)
جانب من المساعدات التركية إلى المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، الخميس 21 سبتمبر 2023 (السفارة التركية في طرابلس)
جانب من المساعدات التركية إلى المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، الخميس 21 سبتمبر 2023 (السفارة التركية في طرابلس)
جانب من المساعدات التركية إلى المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، الخميس 21 سبتمبر 2023 (السفارة التركية في طرابلس)
سفينة تحمل المساعدات التركية إلى المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، الخميس 21 سبتمبر 2023 (السفارة التركية في طرابلس)
سفينة تحمل المساعدات التركية إلى المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، الخميس 21 سبتمبر 2023 (السفارة التركية في طرابلس)
سفينة تحمل المساعدات التركية إلى المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، الخميس 21 سبتمبر 2023 (السفارة التركية في طرابلس)
سفينة تحمل المساعدات التركية إلى المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، الخميس 21 سبتمبر 2023 (السفارة التركية في طرابلس)
سفينة تحمل المساعدات التركية إلى المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، الخميس 21 سبتمبر 2023 (السفارة التركية في طرابلس)
سفينة تحمل المساعدات التركية إلى المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، الخميس 21 سبتمبر 2023 (السفارة التركية في طرابلس)
جانب من المساعدات التركية إلى المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، الخميس 21 سبتمبر 2023 (السفارة التركية في طرابلس)
جانب من المساعدات التركية إلى المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، الخميس 21 سبتمبر 2023 (السفارة التركية في طرابلس)
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