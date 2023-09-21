المباحث الجنائية: انتشال 75 جثة وأشلاء ضحايا «دانيال» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

انتشلت الفرق الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية العاملة بمدينة درنة 75 جثة وأشلاء لضحايا السيول والفيضانات، بمشاركة خفر السواحل والضفادع البشرية وفريق البحرية وفريق الطوارئ والطب الميداني والطيران العمودي الإيطالي، بحسب بيان عبر صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

أخذ البصمة الوراثية لـ125 جثة مجهولة الهوية

وأضاف البيان أن فريق البصمة الوراثية أخذ عينات «DNA» لـ125 جثة مجهولة الهوية، وكذلك انتشل فريق مسرح الجريمة وخبراء البصمة الوراثية التابعة للجهاز بالتنسيق مع آمر خفر السواحل بمدينة سوسة جثتين بالقرب من شاطئ البحر.

وقام الفريق الفني لمكتب كلاب الأثر بمسح المنطقة باستخدام جهاز الطيف الترددي GBR، أسفرت عن اكتشاف جثمان بمدينة شحات، بحسب البيان.

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المباحث الجنائية تحدد مواقع تضم نحو 100 جثة

وأشارت الوزارة إلى تحديد مواقع تضم نحو 100 جثة بمنطقة الوردية ووادي جرجارامه، ويجرى العمل على انتشالهم رغم وجود الكثير من المعوقات الطبيعية، وذلك بالتنسيق بين الفريق الفني بمسرح الجريمة التابع للجهاز وفريق الدعم المركزي.

وأوضح البيان أن فريق الخبراء والتقديرات التابعة للجهاز حصر 95 موقعًا متضررًا من الممتلكات الخاصة والعامة بمدينة درنة، رفقة أعضاء مكتب النائب العام.

جانب من عمليات انتشال الضحايا في مدينة درنة، الخميس 21 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة )

جانب من عمليات انتشال الضحايا في مدينة درنة، الخميس 21 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة )

جانب من عمليات انتشال الضحايا في مدينة درنة، الخميس 21 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة )

جانب من عمليات انتشال الضحايا في مدينة درنة، الخميس 21 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة )

جانب من عمليات انتشال الضحايا في مدينة درنة، الخميس 21 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة )

جانب من عمليات انتشال الضحايا في مدينة درنة، الخميس 21 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة )

جانب من عمليات انتشال الضحايا في مدينة درنة، الخميس 21 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة )