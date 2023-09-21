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وهيبة: «الرئاسي» يتحرك في اتجاهين للتعامل مع كارثة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 08:41 مساء
وهيبة: «الرئاسي» يتحرك في اتجاهين للتعامل مع كارثة «دانيال»
الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة تحدثت في مداخلة مع قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الخميس، 21 سبتمبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
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قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن التحقيقات في الكارثة التي شهدتها درنة ومناطق شرق ليبيا ستكشف الحقائق والمسؤول عنها، وما إذا كان هناك خطأ بشري أو إهمال أو سوء تقدير.

وأشارت وهيبة، في مداخلة مع قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، إلى جهود المجلس الرئاسي للتعامل مع الكارثة، بدءًا من مطالبة النائب العام ببدء تحقيقات في مسألة انهيار السدين، وكذلك الشكاوى التي وصلت خلال الأسبوع الماضي من المتضررين في المناطق المنكوبة بشأن عدم وصول المساعدات أو توزيعها بشكل صحيح أو استغلالها.

وأضافت أن المجلس تحرك في اتجاهين، الأول كشف الحقيقة والمحاسبة ليكون هناك ردع للمسؤولين عما حدث، والثاني التعامل مع جهود التعافي، التي تحتاج إلى التكاتف وإبعاد المصالح الضيقة.

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وشددت على تأكيد المجلس الرئاسي ضرورة وجود مؤسسة موحدة مختصة بالمدن المنكوبة، يحظى أعضاؤها بالخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة والثقة، بعيدًا عن الانقسام السياسي والمؤسساتي.

وسبق أن طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بدور فني ورقابي مصاحب للأمم المتحدة على عمل اللجنة المالية العليا وجهود الإنقاذ والتعافي للمدن المنكوبة، لتعزيز الشفافية والإفصاح والرقابة، وذلك خلال لقائه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، الأحد الماضي.

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