رئيسا ألمانيا وإيطاليا يؤكدان استمرار تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، استمرار تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة جراء الفيضانات في مدينة درنة والجبل الأخضر شرق ليبيا، مشيدين بالجهود المحلية والدولية لدعم المتضررين جراء الكارثة.

وقال الرئيسان «بعد الكارثة الطبيعية في ليبيا، نؤكد من جديد تضامننا مع الشعب الليبي ونعرب عن إعجابنا بالجهود الحثيثة التي تبذلها فرق الإنقاذ الليبية والدولية على الأرض. وتقدم ألمانيا وإيطاليا كل الدعم الممكن بالتعاون مع العديد من الدول الأخرى»، وفق بيان مشترك أصدراه من صقلية وفق وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» اليوم الخميس.

وأشاد الرئيسان «بالشعور الرائع بالتضامن الذي يشعر به الشعب الليبي والتعاون المستمر بين جميع الأطراف والمجموعات والمؤسسات، دون تمييز بين الغرب والشرق والجنوب، وكذلك التعبئة الدولية» لمواجهة الكارثة.

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كما أعربا عن أملهما في «أن تكون هذه الكارثة حافزًا للعمل»، مشجعان «جميع الأطراف السياسية الفاعلة على الاستماع إلى دعوة الشعب الليبي من أجل السلام والاستقرار، من أجل بناء شعور متجدد بالوحدة الوطنية، في أعقاب هذه المأساة الرهيبة؛ حيث تكون احتياجات المواطنين الليبيين ذات أهمية فوق كل شيء آخر».

وقدمت كل من إيطاليا وألمانيا مساعدات إلى المنطق المنكوبة في مدينة درنة والجبل الأخضر، في إطار التضامن الدولي؛ حيث سيرت العديد من الدول الصديقة والشقيقة شحنات إغاثية منذ وقوع الكارثة في مناطق شرق ليبيا.