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منظمة فرنسية تطالب بتسهيل حركة فرق الإغاثة في درنة والمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 06:34 مساء
منظمة فرنسية تطالب بتسهيل حركة فرق الإغاثة في درنة والمناطق المنكوبة
اجتماع العقوري مع وفد منظمة «أكتيد» الفرنسية، الخميس 21 سبتمبر 2023. (عبدالله بليحق)
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طالبت إحدى المنظمات الفرنسية العاملة في المجال الإنساني بتسهيل حركة فرق الإغاثة العاملة بالمناطق المنكوبة وخاصة مدينة درنة، وكذلك السماح بجمع البيانات المتعلقة بالأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شرق ليبيا الأسبوع الماضي.

جاءت المطالبة على لسان المدير الإقليمي لمنظمة «أكتيد» الفرنسية أودري برنتو والفريق المرافق لها خلال اجتماعهم مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري بمقر المجلس في بنغازي.

مشاريع منظمة «أكتيد» الفرنسية
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن لقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس مع وفد المنظمة الفرنسية يأتي «في إطار دعم الاستجابة الإنسانية لإعصار دانيال وتسهيل عمل الجهات الإغاثية»، مشيرًا إلى أن الجانبين تناولا «الأمور المتعلقة بالاستجابة الإنسانية وأبرز التحديات» التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية بالمناطق المنكوبة جراء الفيضانات المدمرة. كما استعرض فريق منظمة «أكتيد» الفرنسية أبرز مشاريع المنظمة في الفترة السابقة، وأهم المجالات التي تعمل عليها المنظمة حاليًا.

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وأكد العقوري خلال اللقاء «على أهمية الاستفادة من جميع المساعدات الممكنة»، مضيفاً «أن لجنة الخارجية حريصة على تسهيل عمل المنظمات الأجنبية بالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني، وباقي الجهات المتعلقة بالأزمة».

وأبلغ العقوري محاوريه «أن الإجراءات الأمنية هي من أجل ضمان سلامة فرق الإغاثة، كما أن هناك كثيرًا من الارتباك الإداري سببه أن الأزمة كانت كبيرة وغير متوقعة».

أبرز تحديات فرق الإغاثة بالمناطق المنكوبة
وأضاف بليحق أن المدير الإقليمي لمنظمة «أكتيد» الفرنسية أودري برنتو قدمت للعقوري خلال اللقاء «شرحًا حول الاستجابة الإنسانية التي ستنفذها منظمة أكتيد»، مشيرًا إلى أنها «أوضحت أبرز التحديات التي من بينها ضرورة تسهيل حركة فرق الإغاثة خاصة في مدينة درنة، وكذلك السماح بجمع البيانات المتعلقة بالأزمة الإنسانية عن طريق آلية يجري الاتفاق عليها».

واختتم العقوري اللقاء مشيدًا بالمنظمة الفرنسية، كما أكد على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك، وحرص مجلس النواب على تسهيل أعمال الإغاثة من أجل الاستفادة من جميع المساعدات لصالح المتضررين في جميع المناطق.

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