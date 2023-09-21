«طب الطوارئ» ينتشل 66 جثة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم الخميس، انتشال 66 جثة من ضحايا السيول والفيضانات في عمليتين منفصلتين بمدينة درنة.

وأفاد فرع المركز بالمنطقة الغربية، عبر صفحته على «فيسبوك»، بانتشال 50 جثة، بالتعاون مع زورقي درنة وعكرمة التابعين لقاعدة بنغازي البحرية.

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وفي العملية الثانية، أشار المركز إلى انتشال جثامين 16 ضحية أخرى، بالتعاون مع «زورق نالوت» التابع لحرس السواحل الليبي الزاوية.

وانطلق صباح اليوم فريق البحث وانتشال الجثامين البحري التابع لمركز طب الطوارئ فرع الغربية، رفقة «زورق نالوت» إلى نقاط جرى تحديدها بوادي الخبطة والوديان المجاورة شرق درنة، لاستخراج جثامين الضحايا.

جانب من عملية انتشال الجثامين في درنة، 21 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)

جانب من عملية انتشال الجثامين في درنة، 21 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)