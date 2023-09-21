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بدء تنفيذ شبكة مياه في منطقة المزاوغة بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 12:15 مساء
بدء تنفيذ شبكة مياه في منطقة المزاوغة بترهونة
بدء أعمال إنشاء مشروع شبكة المياه في منطقة المزاوغة ببلدية ترهونة، 21 سبتمبر 2023. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
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أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بدء مشروع شبكة مياه في منطقة المزاوغة ببلدية ترهونة

وستحفر الشركة المسؤولة عن المشروع بئرا جوفية إضافة إلى تهيئة خزان أرضي وسياج وحجرة للأمن خاصة بالمشروع، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

مشروع خط مياه في الجبل الغربي
وفي مناطق الجبل الغربي، أعلن الجهاز الوصول إلى المراحل النهائية في مشروع ربط تجمعات سكنية واقعة على خط «أبوزيان - الرحيبات» مع خزان الزنتان سعة 12 ألف متر مكعب من المياه.

وتفقد وفد من الجهاز سير الأعمال في الخط أمس الأربعاء، رفقة ممثلين عن الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة المنفذة للمشروع.

تحديد المساحة الخاصة بالمشروع، 21 سبتمبر 2023. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
تحديد المساحة الخاصة بالمشروع، 21 سبتمبر 2023. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
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