«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب أحيانا.

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 30 و28 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.