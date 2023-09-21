حالة الطقس في ليبيا (الخميس 21 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال الغربي بكتلة هوائية ساخنة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، بقاء الطقس دون تغير على باقي مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط نسبيا على بعض المناطق وخاصة الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية وتسجل زيادة غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب خلال الليل وصباح الغد على طبرق والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية وتسجل زيادة من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.