مؤسسة النفط توزع 6 آلاف سلة غذائية على سكان درنة والمناطق المحيطة

القاهرة - بوابة الوسط

وزّعت فرق الطوارئ التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط 6 آلاف سلة غذائية على سكان مدينة درنة والمناطق المحيطة بها، بهدف تلبية احتياجات الأهالي المتضررين جراء العاصفة المتوسطية «دانيال»، بحسب منشور عبر شركة «رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز» على «فيسبوك».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها وفرت سيارة إسعاف لمستشفى البياضة القروي، بالإضافة إلى تسيير قافلة طبية وتقديم مواد غذائية وملابس إلى منطقتي البياضة وقندولة.

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وفي 12 سبتمبر، أعلنت مؤسسة النفط إرسال باخرتها «أوسو 25»، محملة بمساعدات طبية وإغاثية، إلى مدينة درنة وباقي مناطق الجبل الأخضر، التي ضربتها «دانيال». كما شاركت فرق الإنقاذ والدعم التابعة لقطاع النفط في جهود الإغاثة والإنقاذ بمناطق الجبل الأخضر.

جانب من المساعدات الموزعة على المتضررين جراء السيول، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (المؤسسة الوطنية للنفط)

جانب من المساعدات الموزعة على المتضررين جراء السيول، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (المؤسسة الوطنية للنفط)

جانب من المساعدات الموزعة على المتضررين جراء السيول، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (المؤسسة الوطنية للنفط)