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عميدا بلديتي سوسة وساحل الجبل يطلعان المنفي على الأوضاع بالمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 06:17 مساء
عميدا بلديتي سوسة وساحل الجبل يطلعان المنفي على الأوضاع بالمناطق المنكوبة
لقاء المنفي مع عميدي بلديتي سوسة وساحل الجبل، الأربعاء 20 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمكتبه في طرابلس عميد بلدية سوسة، وعميد بلدية ساحل الجبل، اللذين استعرضا آثار الكارثة الطبيعية التي ضربت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر بصفة عامة، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وقدم المنفي في مستهل اللقاء التعزية لعميدي سوسة وساحل الجبل، مؤكدًا تضامنه وتعاطفه الكامل مع الأهالي في هذه المأساة الكبيرة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

كما أكد المنفي خلال اللقاء أنه وجه الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بتكثيف الجهود والتواصل مع كل الأجهزة والمؤسسات للتعامل مع الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة جراء الفيضانات.

- المنفي حث هيئة الرقابة الإدارية على متابعة لجان الطوارئ بالمناطق المنكوبة
- دعم المدن المنكوبة على طاولة المنفي والدبيبة والكبير وتكالة
- المنفي والكبير يبحثان تقديم دعم مالي مباشر لجهود الإغاثة والإنقاذ بالمدن المنكوبة

وأضاف المكتب الإعلامي أن عميدي بلديتي سوسة وساحل الجبل قدما للمنفي، إحاطة كاملة عن الأوضاع في المناطق المنكوبة، وما يعانيه السكان من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية.

خروج محطة سوسة لتحلية المياه عن العمل
كما أطلع عميدا بلديتي سوسة وساحل الجبل، المنفي على حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني، بالإضافة إلى خروج محطة تحلية مياه سوسة عن العمل والتي تغذي مناطق سوسة وشحات والبيضاء ووردامة.

يأتي اللقاء في إطار متابعة المنفي للأوضاع في المناطق المنكوبة شرق البلاد مع الجهات المختصة من أجل تسريع عمليات دعم المتضررين من الفيضانات التي أودت بحياة آلاف النازحين والمصابين والمفقودين والقتلى.

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