«إل باييس» الإسبانية: 3 حروب عاشتها درنة.. لكنها الآن تختبر «لحظاتها الأصعب»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

سلطت جريدة «إل باييس» الإسبانية الضوء على الأوضاع داخل مدينة درنة المنكوبة جراء الفيضانات العارمة بسبب العاصفة «دانيال» وانهيار سدي المدينة، وذكَّرت الجريدة بالحروب الثلاثة التي تخطتها المدينة وسكانها، مشيرة إلى أن تداعيات العاصفة تمثل «أصعب لحظاتها على الإطلاق».

وعانت مدينة درنة منذ العام 2011 من صراع مسلح واحدًا تلو الآخر، أولها كانت المعارك التي اندلعت للإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، أعقبها سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة وما تلاه من عمليات عسكرية لتحريرها، ثم التنافس بين طرفي النزاع في شرق وغرب ليبيا للهيمنة على المدينة.

سامية: عانينا أزمات وحروبًا لأكثر من عقد كامل

ونقلت الجريدة الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، شهادات ناجيات من الفيضانات المدمرة التي عصفت بدرنة، إذ قالت سامية: «منذ العام 2011، تتجه الأمور إلى الأسوأ. عانينا أزمات وحروبًا لأكثر من عقد كامل». وتقيم سامية إلى جانب ناجين آخرين في مدرسة جرى تحويلها إلى ملجأ موقت خارج درنة.

وأضافت، فيما تجلس وسط عشرات النساء والأطفال جلسن يستمعن باهتمام: «في العام 2011، كان الرصاص يتطاير فوق رؤوسنا، لكن كان علينا الخروج لشراء الطعام». وبعد ثلاثة أعوام، في العام 2014، فشلت الأطراف السياسية في تشكيل حكومة، ما أنتج حكومتين متنافستين في شرق وغرب ليبيا، كلتاهما مدعوم من أطراف خارجية، وتواصلان التنافس السياسي على حساب الشعب الليبي، حسب الجريدة الإسبانية.

وفي نهاية العام 2014، استغل تنظيم «داعش» فراغ السلطة في البلاد واحتل عددًا من القرى والمدن على رأسها درنة. وقالت سامية: «كانت القنابل تتساقط حولنا. وكان علينا ارتداء النقاب. وكان نخرج إلى الشوارع صحبة الرجال فقط. حاصر جنود داعش منزل جيراننا وقتلوا الرجال وشنقوا النساء. وقاموا بقتل كل من يعمل لصالح الحكومة».

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عديد من المنازل التي دُمِّرت بسبب العاصفة دانيال لا تزال تحمل آثار المعارك التي اندلعت في المدينة حتى نهاية العام 2016، حسب الجريدة، حيث نفذت دول بينها مصر والإمارات غارات جوية ضد معاقل تنظيم «داعش».

وتساءلت سامية: «تخصص الحكومة مبالغ كبيرة لدرنة، لكن لم نر أي تحسن هنا. لماذا لم يقوموا بإصلاح السدود بالشكل المطلوب. لماذا لا نعود إلى ما قبل العام 2011 حيث عشنا في سلام».

لا أمل في تحسن الأوضاع قريبًا

وتشير التقديرات المبدئية إلى وصول أعداد الضحايا والمفقودين في درنة ومدن شرق ليبيا المتضررة جراء العاصفة «دانيال» إلى 20 ألف شخص. وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في وقت سابق أن عدد الوفيات بلغ 3958 شخصًا.

وتقيم سامية إلى جانب 20 عائلة أخرى في الملجأ، ولمدة ثمانية أيام متواصلة كانوا ينامون على المراتب فقط مع استخدام حمام واحد للجميع. ويتشارك الجميع في فقدان الأمل بتحسن أوضاعهم في وقت قريب، بالنظر إلى تاريخ المدينة من الحرب والعنف والقمع وغياب الفرص.

نورية: «بقينا في المياه لمدة 3 ساعات

أما نورية، مدرسة في الثلاثين، فتقول: «أثناء سيطرة تنظيم داعش، كنا بالكاد نخرج من المنزل. رأينا الكثير هنا لكن الحياة تستمر لا يمكن أن تقف».

وأضافت أن «الكابوس بدأ حينما غمرت الفيضانات مناطق واسعة من درنة منذ أيام. حينما بدأ الماء في التدفق داخل المنزل من النوافذ، صعدنا إلى فوق المنزل. كان الظلام يخيم على كل شيء، لدرجة أننا لم نكن نرى بعضنا البعض. الماء غمر نصف جسدي، بقينا هكذا لمدة ثلاث ساعات، لم نملك سوى الدعاء حتى بدأت مياه الفيضانات في الانحسار».

وأشارت نورية إلى وفاة بن عمها، المقيم في الطابق الثاني من المنزل، وأصدقائها جميعًا في المنزل المجاور، وعدد كبير من تلامذتها. وقالت: «لا نملك مأوى آخر لهذا جئنا إلى هنا. لكن لم نعد نتحمل العيش مع عائلات أخرى في الغرفة نفسها، دون دورات للمياه أو ماء لغسل الملابس».

وألقت نورية ابتسامة حزينة حينما تذكرت حلمها بأن تصبح متخصصة في التصميم الرقمي، وأنهت كلامها بنداء إلى دول العالم بتقديم المساعدة لأهالي درنة.

فاطمة: لم يبق لدينا شيء

أما فاطمة محمد، وهي أم لست أولاد، فقد فقدت منزلها وعددًا من أقربائها في الفيضانات، وقالت: «الجميع يعلم أن ليبيا بلد بلا مستقبل.. نحن نعاني كثيرًا، خصوصًا في درنة التي دمرتها الحرب».

وأضافت: «مع راتب زوجي لا نستطيع استئجار منزل. نحن بحاجة إلى أن تقوم الحكومة ببناء شقق للضحايا بشكل عاجل، كما فعلت مع بعض الأشخاص الذين فقدوا منازلهم في حرب داعش. الآن لا نستطيع العودة. لم يبق لدينا شيء».

في تلك الأثناء، عملت الكارثة على توحيد الأطراف المتناحرة من شرق وغرب ليبيا معًا لإنقاذ وإعادة إعمار درنة التي مزقتها الحروب والأزمات الإنسانية. كما تتعاون فرق الإنقاذ التابعة لدول إقليمية ودولية ترفض وقف دعمها لأطراف بعينها في ليبيا، للتخفيف من وطأة الأزمة.